Circuit découverte à pied Fresques et Trompe-l’oeil Aix-les-Bains Savoie

Circuit découverte à pied Fresques et Trompe-l’oeil

Circuit découverte à pied Fresques et Trompe-l’oeil Place Maurice Mollard 73100 Aix-les-Bains Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Au travers de ce circuit, nous vous proposons de voir la ville d’Aix-les-Bains avec une regard nouveau. Vous allez découvrir des fresques que vous n’aviez sans doute jamais remarquées et des trompe-l’œil étonnants peinture ou réalité ?

English : Discovery tour: Frescoes and Trompe-l’oeil

Through this ctour, we offer to show you the city of Aix-les-Bains with a new look. You will discover frescoes that you probably have never noticed and some amazing trompe-l’oeils: paintings or reality?

Deutsch :

Auf diesem Rundgang schlagen wir Ihnen vor, die Stadt Aix-les-Bains mit neuen Augen zu sehen. Sie werden Fresken entdecken, die Ihnen wahrscheinlich noch nie aufgefallen sind, und erstaunliche Trompe-l’œil: Malerei oder Realität?

Italiano :

Osserverete la città di Aix-les-Bains con nuovi occhi grazie a questo circuito. Scoprirete affreschi che non avevate notato in precedenza e straordinarie illusioni ottiche: dipinto o realtà?

Español :

En este recorrido, le proponemos ver la ciudad de Aix-les-Bains con una nueva perspectiva. Descubrirá frescos en los que probablemente nunca había reparado y asombrosos trampantojos: ¿pintura o realidad?

