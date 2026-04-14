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Mai à Vélo 2026, BCBG !, Rouen

Mai à Vélo 2026, BCBG !, Rouen

Mai à Vélo 2026, BCBG !, Rouen vendredi 1 mai 2026.

Lieu : BCBG !

Adresse : [1.100160, 49.438010]

Ville : 76000 Rouen

Département : Seine-Maritime

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai BCBG ! Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

BCBG ! [1.100160, 49.438010] Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandy [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
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