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Mai à Vélo 2026, CA du Grand Chambéry, Thoiry

Mai à Vélo 2026, CA du Grand Chambéry, Thoiry

Mai à Vélo 2026, CA du Grand Chambéry, Thoiry vendredi 1 mai 2026.

Lieu : CA du Grand Chambéry

Adresse : Chemin des Louèvres, 73230 Thoiry, France

Ville : 73230 Thoiry

Département : Savoy

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai CA du Grand Chambéry Savoy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

CA du Grand Chambéry Chemin des Louèvres, 73230 Thoiry, France Thoiry 73230 Savoy Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=202448

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