Trail du Reculet Réserve Natuelle du Haut-Jura (Thoiry et St Jean de Gonville) Thoiry

Trail du Reculet

Réserve Natuelle du Haut-Jura (Thoiry et St Jean de Gonville) Centre Commercial Val Thoiry Thoiry Ain

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

2026-05-24

Cette année aura lieu la 4e édition du Trail du Reculet. Ce trail est très attendu par les amoureux des crêtes du Jura et les coureurs régionaux. Avec ses 2 courses et sa randonnée, ce trail est accessible à une large palette de coureurs et de marcheurs.

Réserve Natuelle du Haut-Jura (Thoiry et St Jean de Gonville) Centre Commercial Val Thoiry Thoiry 01710 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 23 71 63 contact@trail-thoiry-reculet.fr

English : Trail du Reculet

This year sees the 4th edition of the Trail du Reculet. This trail is eagerly awaited by lovers of the Jura crests and regional runners. With its 2 races and a hike, this trail is accessible to a wide range of runners and walkers.

