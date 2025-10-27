Tour de France 2026 Thoiry Thoiry
Tour de France 2026 Thoiry Thoiry dimanche 26 juillet 2026.
Thoiry
Tour de France 2026 Thoiry
Thoiry Yvelines
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de cyclisme Thoiry accueillera le départ de l’ultime étape du Tour de France le dimanche 26 juillet 2026. Un spectacle gratuit et l’occasion unique de voir les plus grands champions.
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Thoiry 78770 Yvelines Île-de-France +33 1 34 94 77 39
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English :
A not-to-be-missed event for cycling fans: Thoiry will host the start of the final stage of the Tour de France on Sunday July 26, 2026. A free spectacle and a unique opportunity to see the greatest champions.
L’événement Tour de France 2026 Thoiry Thoiry a été mis à jour le 2025-10-27 par Conseil Départemental des Yvelines
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