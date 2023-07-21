Balade Le Marais Thoiry Ain

Balade Le Marais Thoiry Ain vendredi 1 août 2025.

Balade Le Marais

Balade Le Marais Départ au chemin de l’étang 01710 Thoiry Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Cette balade vous emmène parmi les champs et autour des fermes sur des sentiers et routes peu fréquentées. Vous contournerez le marais et passerez auprès du ruisseau de Fenières.

http://www.mairie-thoiry.fr/ +33 4 50 41 21 66

English : Le Marais walk

This walk take you through the fields and around the farms on paths and roads that are not too busy. You will walk around the marsh and past the Fenières stream.

Deutsch :

Diese Wanderung führt Sie durch die Felder und um die Bauernhöfe herum auf wenig begangenen Wegen und Straßen. Sie umrunden das Sumpfgebiet und kommen am Bach Fenières vorbei.

Italiano :

Questa passeggiata si snoda attraverso i campi e le fattorie su sentieri e strade poco trafficate. Si cammina intorno alla palude e si costeggia il torrente Fenières.

Español :

Este paseo le llevará a través de los campos y alrededor de las granjas por senderos y caminos no demasiado transitados. Bordeará el pantano y pasará junto al arroyo de Fenières.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-07-21 par Aintourisme source Apidae Tourisme