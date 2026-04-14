Mai à Vélo 2026, CA Plaine Vallée, Montmorency
Mai à Vélo 2026, CA Plaine Vallée, Montmorency vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai CA Plaine Vallée Val-d’Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00
CA Plaine Vallée Chemin des Bois Briffaults, 95160 Montmorency, France Montmorency 95160 Val-d’Oise Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=202444
À voir aussi à Montmorency (Val-d'Oise)
- Partez à la découverte de la cité de Montmorency Montmorency Val-d’Oise 1 mai 2026
- La Liberté en Lumière, Musée Jean-Jacques Rousseau, Montmorency 23 mai 2026
- Visites libres de l’exposition temporaire « Impitoyables Lumières. Amitiés & rivalités au temps de Jean-Jacques Rousseau », Musée Jean-Jacques Rousseau, Montmorency 23 mai 2026
- « La classe, l’œuvre ! » – La liberté en Lumière !, Musée Jean-Jacques Rousseau, Montmorency 23 mai 2026
- Visites guidées de la maison de Jean-Jacques Rousseau, Musée Jean-Jacques Rousseau, Montmorency 23 mai 2026