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Mai à Vélo 2026, CC du Pays de Lure, Lure

Mai à Vélo 2026, CC du Pays de Lure, Lure

Mai à Vélo 2026, CC du Pays de Lure, Lure vendredi 1 mai 2026.

Lieu : CC du Pays de Lure

Adresse : Voie verte de la vallée de l'Ognon - Lure > Roye, 70200 Lure, France

Ville : 70200 Lure

Département : Haute-Saône

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai CC du Pays de Lure Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

CC du Pays de Lure Voie verte de la vallée de l’Ognon – Lure > Roye, 70200 Lure, France Lure 70200 Mont-Randon Haute-Saône Bourgogne – Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=209760

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