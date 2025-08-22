Voie Verte Lure Vallée de l’Ognon Lure Haute-Saône

Voie Verte Lure Vallée de l’Ognon En VTT assistance électrique Facile

Voie Verte Lure Vallée de l’Ognon 42 Rte de la Saline 70200 Lure Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 54000.0

A pied, en vélo, en poussette ou en rollers, venez circuler sur la Voie Verte de la Vallée de l’Ognon (54km). Ce parcours aménagé vous emmènera de La Côte à Fontenois-lès-Montbozon, en passant par Lure, Villersexel ou encore Bonnal.

https://www.par-nature.pays-de-lure.fr/ +33 7 57 44 06 46

English :

On foot, bike, stroller or rollerblades, come and explore the Voie Verte de la Vallée de l’Ognon (54km). The route takes you from La Côte to Fontenois-lès-Montbozon, via Lure, Villersexel and Bonnal.

Deutsch :

Zu Fuß, mit dem Fahrrad, Kinderwagen oder Inline-Skates können Sie sich auf dem Voie Verte de la Vallée de l’Ognon (54 km) bewegen. Diese ausgebaute Strecke führt Sie von La Côte über Lure, Villersexel oder Bonnal nach Fontenois-lès-Montbozon.

Italiano :

A piedi, in bicicletta, con il passeggino o con i rollerblade, venite a esplorare la Voie Verte de la Vallée de l’Ognon (54 km). Il percorso si snoda da La Côte a Fontenois-lès-Montbozon, passando per Lure, Villersexel e Bonnal.

Español :

A pie, en bicicleta, con un cochecito o en patines, venga a explorar la Voie Verte de la Vallée de l’Ognon (54 km). El recorrido le llevará de La Côte a Fontenois-lès-Montbozon, pasando por Lure, Villersexel y Bonnal.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-17 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data