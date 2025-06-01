Location de vélos à la Base de loisirs & nautique de la Saline Lure Haute-Saône

Location de vélos à la Base de loisirs & nautique de la Saline 70200 Lure Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Nous vous proposons de désormais utiliser des vélos, vtt, tandem et même des vélos à assistances électriques en pouvant les louer et ainsi que le maté

+33 7 60 19 97 92

English : Location de vélos à la Base de loisirs & nautique de la Saline

We offer you the possibility to use bicycles, mountain bikes, tandems and even electrically assisted bicycles by renting them and the equipment.

Deutsch : Location de vélos à la Base de loisirs & nautique de la Saline

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Fahrräder, Mountainbikes, Tandems und sogar Fahrräder mit Elektrounterstützung zu nutzen, indem Sie diese mieten …

Italiano :

Vi offriamo la possibilità di utilizzare biciclette, mountain bike, tandem e persino biciclette a pedalata assistita noleggiando le biciclette e l’attrezzatura

Español :

Le ofrecemos la posibilidad de utilizar bicicletas, bicicletas de montaña, tándems e incluso bicicletas con asistencia eléctrica, alquilándolas junto con el equipamiento

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-25 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data