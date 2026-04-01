Le CID Lure
Le CID Lure dimanche 26 avril 2026.
Lure
Le CID
Esplanade Charles de Gaulle Lure Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 15:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
LE CID EN DIRECT AU CINÉMA Méliès!
✨ Date unique en Haute-Saône ! ✨
Le spectacle mis en scène par Denis Podalydès est retransmis en DIRECT dans votre cinéma le dimanche 26 avril à 15h.
Porté par la troupe de la Comédie-Française avec Benjamin Lavernhe dans le rôle-titre, LE CID fait l’événement !
️ tarifs: 19€ et 10€ (- de 26 ans) .
Esplanade Charles de Gaulle Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
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English :
L’événement Le CID Lure a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE