Lure

Le CID

Esplanade Charles de Gaulle Lure Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 15:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

LE CID EN DIRECT AU CINÉMA Méliès!

✨ Date unique en Haute-Saône ! ✨

Le spectacle mis en scène par Denis Podalydès est retransmis en DIRECT dans votre cinéma le dimanche 26 avril à 15h.

Porté par la troupe de la Comédie-Française avec Benjamin Lavernhe dans le rôle-titre, LE CID fait l’événement !

️ tarifs: 19€ et 10€ (- de 26 ans) .

Esplanade Charles de Gaulle Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English :

L’événement Le CID Lure a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE