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Mai à Vélo 2026, CH Broceliande, Montfort-sur-Meu

Mai à Vélo 2026, CH Broceliande, Montfort-sur-Meu

Mai à Vélo 2026, CH Broceliande, Montfort-sur-Meu vendredi 1 mai 2026.

Lieu : CH Broceliande

Adresse : Centre hospitalier de Montfort, 33 Rue Saint-Nicolas 35160 Montfort-sur-Meu, France

Ville : 35160 Montfort-sur-Meu

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai CH Broceliande Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

CH Broceliande Centre hospitalier de Montfort, 33 Rue Saint-Nicolas 35160 Montfort-sur-Meu, France Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=219254

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