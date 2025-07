« Vie » Saison Culturelle Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu

Début : 2026-05-06 14:30:00

fin : 2026-05-06

2026-05-06

Le mercredi 6 mai à 14h30, dans le cadre de la saison culturelle de Montfort-sur-Meu, Filomène et Compagnie vous proposent la pièce de théâtre visuelle « Vie » à la salle Le Confluent de Montfort.

VIE est un spectacle pour tous, familial dès 5 ans, idéal pour les 6-11 ans et émouvant jusqu’à 104 ans ! Mêlant théâtre d’objet, mime et projections visuelles, ce spectacle vous touche en plein coeur. Venir voir VIE c’est s’embarquer pour une aventure poétique, une immersion sonore et visuelle sur le Vivant, la Nature, sa puissance et ses cycles. C’est une petite fille sur une balançoire au milieu d’un vol d’oiseaux.

C’est une pluie de zéphyrs. C’est un hibou qui nous observe, une plante qui pousse, un cerf qui passe. Venir voir VIE c’est vibrer et sentir que tout est relié. Venir voir VIE c’est Ressortir Vivant et un peu Différent !

Dès 5ans.

Durée 45min.

Sur réservation.

Tarifs Adulte 14€; -18ans 7€; Abonné 10€

LA PRESSE EN PARLE

« Le résultat est saisissant de beauté ! …La poésie est partout. La vie aussi. Un spectacle destiné aux enfants qui ravira les grands tant il embarque dans l’univers si particulier de cette compagnie et de ses machineries qui semblent tout droit sorties de nos plus jolis rêves. » LA PROVENCE

« Filomène et Compagnie nous livre un conte inoubliable, d’une apparente simplicité, qui cache des trésors d’inventivité et de délicatesse. Une bouleversante ode à la nature et au vivant. Un spectacle magistral qui fera date tant il frôle la perfection. » PROFESSION SPECTACLE

Le Petit +

Bord de scène à l’issue de la représentation. .

Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 00 17

