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Mai à Vélo 2026, College La Boetie, Moissy-Cramayel

Mai à Vélo 2026, College La Boetie, Moissy-Cramayel

Mai à Vélo 2026, College La Boetie, Moissy-Cramayel vendredi 1 mai 2026.

Lieu : College La Boetie

Adresse : 67 Rue des Droits de l'Homme, 77550 Moissy-Cramayel

Ville : 77550 Moissy-Cramayel

Département : Seine-et-Marne

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai College La Boetie Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

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Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=219206

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