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Mai à Vélo 2026, DRAAF Centre-Val de Loire, Orléans

Mai à Vélo 2026, DRAAF Centre-Val de Loire, Orléans

Mai à Vélo 2026, DRAAF Centre-Val de Loire, Orléans vendredi 1 mai 2026.

Lieu : DRAAF Centre-Val de Loire

Adresse : 131 Rue du Faubourg Bannier, 45000 Orléans

Ville : 45000 Orléans

Département : Loiret

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai DRAAF Centre-Val de Loire Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

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