Mai à Vélo 2026, France Travail DSI, Montreuil

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai France Travail DSI Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00

Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

France Travail DSI 70 rue de Lagny Montreuil Montreuil 93100 Bas-Montreuil – République Seine-Saint-Denis Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]

Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=211957