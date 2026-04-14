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Mai à Vélo 2026, GreenYellow, Saint-Paul

Mai à Vélo 2026, GreenYellow, Saint-Paul

Mai à Vélo 2026, GreenYellow, Saint-Paul vendredi 1 mai 2026.

Lieu : GreenYellow

Adresse : Centre de secours principal de Saint-Paul, 12 Rue Jules Thirel 97460 Saint-Paul, France

Ville : 97460 Saint-Paul

Département : La Réunion

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai GreenYellow La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

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Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=209999

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