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Mai à Vélo 2026, LPO France, Rochefort

Mai à Vélo 2026, LPO France, Rochefort

Mai à Vélo 2026, LPO France, Rochefort vendredi 1 mai 2026.

Lieu : LPO France

Adresse : Rochefort, 17300 France

Ville : 17300 Rochefort

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai LPO France Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

LPO France Rochefort, 17300 France Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=209844

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