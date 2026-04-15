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Mai à Vélo 2026, Rectorat de Toulouse, Toulouse

Mai à Vélo 2026, Rectorat de Toulouse, Toulouse

Mai à Vélo 2026, Rectorat de Toulouse, Toulouse vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Rectorat de Toulouse

Adresse : 75 Rue Saint-Roch, 31400 Toulouse, France

Ville : 31400 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Rectorat de Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

Rectorat de Toulouse 75 Rue Saint-Roch, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitania [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
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