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Mai à Vélo 2026, Rivière, Ligré

Mai à Vélo 2026, Rivière, Ligré

Mai à Vélo 2026, Rivière, Ligré vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Rivière

Adresse : Route de Richelieu, 37500 Ligré, France

Ville : 37500 Ligré

Département : Indre-et-Loire

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Rivière Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

Rivière Route de Richelieu, 37500 Ligré, France Ligré 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
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