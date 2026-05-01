Mai à Vélo 2026, Saverne, Saverne
Mai à Vélo 2026, Saverne, Saverne vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Saverne Bas-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00
Saverne 2 Rue du Vallon, 67700 Saverne, France Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=219020
À voir aussi à Saverne (Bas-Rhin)
- Marché hebdomadaire Saverne 7 mai 2026
- Feu d’artifice des Forains Saverne 8 mai 2026
- Festival Châteaux & Légendes Saverne 9 mai 2026
- Concert Le temps des poètes Saverne 9 mai 2026
- Visite commentée du jardin des plantes médicinales Saverne 13 mai 2026