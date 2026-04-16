Mai à Vélo Bourse aux vélos La recyclerie Bussy-Saint-Georges

Bussy-Saint-Georges

Mai à Vélo Bourse aux vélos

La recyclerie 10 rocade de la croix saint georges Bussy-Saint-Georges Seine-et-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 14:00:00

fin : 2026-05-02 17:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Vous souhaitez vous remettre en selle mais vous n’avez pas de vélo ? Pas de panique, la Recyclerie et ses bénévoles se chargent de vous équiper !

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La recyclerie 10 rocade de la croix saint georges Bussy-Saint-Georges 77600 Seine-et-Marne Île-de-France developpement.durable@bussy-saint-georges.fr

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English :

Would you like to get back in the saddle but don’t have a bike? Don’t panic, the Recyclerie and its volunteers will fit you out!

L’événement Mai à Vélo Bourse aux vélos Bussy-Saint-Georges a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de Marne et Gondoire