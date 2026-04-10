MAI À VÉLO Bram

Bram

MAI À VÉLO

avenue Georges Clémenceau Bram Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 09:00:00

fin : 2026-05-02 22:00:00

Date(s) :

2026-05-02

La ville de Bram se positionne désormais comme un acteur incontournable du tourisme à vélo en Occitanie. Située au carrefour du Canal des 2 mers à vélo (V80) et de la Voie Verte du Canal du Midi à Montségur, Bram continue de se développer pour mieux accueillir les cyclistes et les randonneurs.

Riche d’un très gros programme Mai à vélo chaque année, à destination des enfants, des anciens et de tous les habitants de sa commune, c’est donc tout naturellement que Bram prend part au lancement de Mai à vélo 2026.

Un village d’animations au Parc des Essars ainsi qu’une balade à vélo viendront rythmer la journée.

Au programme

Dès 9h Bourse aux vélos devant le parc, et début des ateliers réparation vélo animés par La Roue qui Tourne

10h Inauguration de l’exposition photo (Eco Bram & Co) et départ de la balade sportive

11h Départ de la balade vélo pour toutes et tous (parcours de 10 kms intergénérationnel)

12h30 Pot de l’amitié

13h Début des animations dans le parc avec un manège à vélo pour les enfants, des balades en triporteur (A vélo sans âge), un parcours de maniabilité, des fresques de la mobilité, des stands de sensibilisation, VELI.

15h Spectacle

A partir de 18h30 espace de restauration sur la place Carnot

20h Projection Ciné-Cyclo du film Le monde à vélo de Maxime Rey, dans les Halles Claude Nougaro.

Venez nombreuses et nombreux !

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avenue Georges Clémenceau Bram 11150 Aude Occitanie +33 4 68 76 10 75 contact@villedebram.fr

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English :

The town of Bram is now a key player in bicycle tourism in the Occitanie region. Situated at the crossroads of the Canal des 2 mers à vélo (V80) and the Voie Verte from the Canal du Midi to Montségur, Bram continues to develop its facilities to welcome cyclists and hikers.

With an extensive Mai à vélo program every year, aimed at children, the elderly and all local residents, it’s only natural that Bram should take part in the launch of Mai à vélo 2026.

A village of activities in the Parc des Essars and a bike ride will punctuate the day.

On the program:

9 a.m.: Bike market in front of the park, and start of bike repair workshops run by La Roue qui Tourne

10 a.m.: Inauguration of the photo exhibition (Eco Bram & Co) and start of the bike ride

11 a.m.: Start of the bike ride for all (10 km intergenerational route)

12:30 pm: Pot de l?amitié

1 p.m.: Start of activities in the park, with a bicycle merry-go-round for children, scooter rides (A vélo sans âge), a handling course, mobility frescoes, awareness-raising stands, VELI.

3pm: Show

From 6.30pm: Food court on Place Carnot

8pm: Ciné-Cyclo screening of the film Le monde à vélo by Maxime Rey, in the Halles Claude Nougaro.

Come one, come all!

L’événement MAI À VÉLO Bram a été mis à jour le 2026-04-10 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Collines Cathares Tourisme