MAI À VÉLO Ceyras
MAI À VÉLO Ceyras mercredi 20 mai 2026.
Ceyras
MAI À VÉLO
Rue de la Cambalade Ceyras Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Atelier réparation de vélos et petit parcours enfants devant la médiathèque.
Atelier réparation de vélos et petit parcours enfants devant la médiathèque.
Tout public
Gratuit .
Rue de la Cambalade Ceyras 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 09 61 mairieceyras.mediatheque@gmail.com
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English : MAI À VÉLO
Bike repair workshop and children’s trail in front of the media library.
L’événement MAI À VÉLO Ceyras a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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