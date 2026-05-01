Ceyras

MAI À VÉLO

Rue de la Cambalade Ceyras Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Atelier réparation de vélos et petit parcours enfants devant la médiathèque.

Atelier réparation de vélos et petit parcours enfants devant la médiathèque.

Tout public

Gratuit .

Rue de la Cambalade Ceyras 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 09 61 mairieceyras.mediatheque@gmail.com

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English : MAI À VÉLO

Bike repair workshop and children’s trail in front of the media library.

L’événement MAI À VÉLO Ceyras a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OT DU CLERMONTAIS