Granville

Mai à vélo Guinguette

La Basle Ferme de la Chèvre Rit Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 19:00:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Pour la 1ère guiguette 2026, nous accueillons à la ferme les Ranafout et l’Etoile cirée

Les Ranafout’, ce sont quatre gai-lurons et une gai-luronne réunis par leur bonne humeur, leur esprit iconoclaste et leur envie de détourner et tordre des chansons françaises à leur sauce épicée, électrique et énergique !

Humour et bonne humeur de rigueur !

L’Etoile cirée, célébre fanfare granvillaise en formation réduite vous propose des reprises de tubes de différentes époques.

Sur place le Chouette Cantine vous propose un repas bio et de produits locaux.

L’association Aubépine tiendra la buvette avec boisons locales et bios également.

Pour le repas réservation conseillée 06 99 63 69 90. .

La Basle Ferme de la Chèvre Rit Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 61 99 37 lachevrerit@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mai à vélo Guinguette

L’événement Mai à vélo Guinguette Granville a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Granville Terre et Mer