Vaux-sur-Mer

Mai à vélo lancement de l’opération et balade de 5 kilomètres

Place du Marché Vaux-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Balade de 5 kilomètres proposée par Vélo Pays Royannais pour découvrir les itinéraires cyclables de la ville, suivie d’un temps convivial.

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Place du Marché Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English :

Vélo Pays Royannais organises a 5-kilometre tour of the town’s cycle routes, followed by a convivial time.

L’événement Mai à vélo lancement de l’opération et balade de 5 kilomètres Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-22 par Mairie de Vaux-sur-mer