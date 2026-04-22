Mai à vélo lancement de l’opération et balade de 5 kilomètres Vaux-sur-Mer
Mai à vélo lancement de l’opération et balade de 5 kilomètres Vaux-sur-Mer samedi 2 mai 2026.
Vaux-sur-Mer
Mai à vélo lancement de l’opération et balade de 5 kilomètres
Place du Marché Vaux-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Balade de 5 kilomètres proposée par Vélo Pays Royannais pour découvrir les itinéraires cyclables de la ville, suivie d’un temps convivial.
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Place du Marché Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English :
Vélo Pays Royannais organises a 5-kilometre tour of the town’s cycle routes, followed by a convivial time.
L’événement Mai à vélo lancement de l’opération et balade de 5 kilomètres Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-22 par Mairie de Vaux-sur-mer