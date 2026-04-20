Mai à vélo Vaux-sur-Mer
Mai à vélo Vaux-sur-Mer vendredi 1 mai 2026.
Vaux-sur-Mer
Mai à vélo
Vaux-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-01
Durant tout le mois de mai, la Ville de Vaux-sur-Mer participe à l’action Mai à vélo en proposant un programme varié balades, challenge, visites, ateliers.
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Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English :
Throughout May, the town of Vaux-sur-Mer is taking part in the Mai à vélo initiative, offering a varied program of rides, challenges, visits and workshops.
L’événement Mai à vélo Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-20 par Mairie de Vaux-sur-mer
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