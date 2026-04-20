Vaux-sur-Mer

Mai à vélo

Vaux-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-01

Durant tout le mois de mai, la Ville de Vaux-sur-Mer participe à l’action Mai à vélo en proposant un programme varié balades, challenge, visites, ateliers.

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Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English :

Throughout May, the town of Vaux-sur-Mer is taking part in the Mai à vélo initiative, offering a varied program of rides, challenges, visits and workshops.

L’événement Mai à vélo Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-20 par Mairie de Vaux-sur-mer