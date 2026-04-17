Mai à vélo Place de l’Hôtel de Ville Marciac
Mai à vélo Place de l’Hôtel de Ville Marciac samedi 2 mai 2026.
Marciac
Mai à vélo
Place de l’Hôtel de Ville MARCIAC Marciac Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 13:30:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Sortie vélo organisé dans le cadre de Mai à vélo sur les petite routes.
Collation offerte.
Totale de 38km.
Prêt de matériel possible.
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Place de l’Hôtel de Ville MARCIAC Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 22 49 31 71 vim32.ffvelo@gmail.com
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English :
Cycling outing organized as part of the Mai à vélo event on the smaller roads.
Snacks provided.
Total 38km.
Equipment available on loan.
L’événement Mai à vélo Marciac a été mis à jour le 2026-04-17 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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