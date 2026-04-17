Marciac

Mai à vélo

Place de l’Hôtel de Ville MARCIAC Marciac Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 13:30:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Sortie vélo organisé dans le cadre de Mai à vélo sur les petite routes.

Collation offerte.

Totale de 38km.

Prêt de matériel possible.

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Place de l’Hôtel de Ville MARCIAC Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 22 49 31 71 vim32.ffvelo@gmail.com

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English :

Cycling outing organized as part of the Mai à vélo event on the smaller roads.

Snacks provided.

Total 38km.

Equipment available on loan.

L’événement Mai à vélo Marciac a été mis à jour le 2026-04-17 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65