Initiation au crochet La Chouette qui lit Marciac

Marciac

Initiation au crochet

La Chouette qui lit 2 Rue Saint-Pierre Marciac Gers

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2026-04-29 14:30:00

2026-04-29

Nouveau format d’animation à La Chouette qui lit les ateliers d’initiation !

Envie de créer de vos mains et de découvrir une activité douce, créative et relaxante ? Venez vous initier au crochet lors d’un atelier convivial et accessible à tous !

Pendant ce moment de partage, vous apprendrez les bases indispensables tenir son crochet, réaliser les premières mailles et comprendre les points essentiels. Pas à pas, vous verrez naître votre première création, même si vous n’avez jamais touché une pelote de laine, et vous repartirez avec un marque page créer par vos soins.

Inscription obligatoire 4 personnes maximum. .

La Chouette qui lit 2 Rue Saint-Pierre Marciac 32230 Gers Occitanie +33 7 88 07 86 17 contact@lachouettequilit.fr

English :

New animation format at La Chouette qui lit: introductory workshops!

Would you like to create with your hands and discover a gentle, creative and relaxing activity? Come and learn how to crochet in a friendly workshop open to all!

During the workshop, you’ll learn the basics: how to hold your hook, make your first stitches and understand the essential stitches. Step by step, you’ll see your first creation come to life, even if you’ve never touched a ball of wool, and you’ll leave with a self-designed bookmark.

L’événement Initiation au crochet Marciac a été mis à jour le 2026-04-14 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65