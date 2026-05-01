Saint-Germain-de-Calberte

MAI À VÉLO

Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Dans le cadre de mai à vélo , avec le PETR Sud Lozère et des intervenants à vélos Viens avec Ton vélo. Atelier de réparation, parcours, sécurité routière, jeux et apprentissage du vélo pour les plus jeunes. Places limitées.

Dans le cadre de mai à vélo , avec le PETR Sud Lozère et des intervenants à vélos Viens avec Ton vélo. Atelier de réparation, parcours, sécurité routière, jeux et apprentissage du vélo pour les plus jeunes. Places limitées. Inscriptions par sms au 06.99.09.33.68 ou foyerrural48370@gmail.com. Les enfants inscrits à l’accueil de loisir sont également inscrits à cette journée. .

Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie +33 6 99 09 33 68 foyerrural48370@gmail.com

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English :

As part of mai à vélo , with PETR Sud Lozère and bike specialists: Viens avec Ton vélo. Repair workshop, route, road safety, games and learning to ride a bike for youngsters. Places are limited.

L’événement MAI À VÉLO Saint-Germain-de-Calberte a été mis à jour le 2026-04-29 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère