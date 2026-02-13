MAI A VÉLO, SALLE DES ASSOCIATIONS, Fouilloy

MAI A VÉLO Samedi 2 mai, 13h30 SALLE DES ASSOCIATIONS Somme

Le parcours proposé pour Mai à Vélo 2026 invite les participants à découvrir deux territoires complémentaires :

la Vallée de la Somme, verdoyante, humide et pleine de vie,

le Santerre, plateau agricole ouvert, riche en histoire et en grands horizons.

Accessible à tous, il alterne petites routes calmes, voies partagées.

SALLE DES ASSOCIATIONS 14 RUE JULES LARDIERE 80800 FOUILLOY Fouilloy 80800 Somme Hauts-de-France

Sortie encadrée et balade découverte