Randonnée cyclotouriste : MAI A VÉLO, SALLE DES ASSOCIATIONS, FOUILLOY

Randonnée cyclotouriste : MAI A VÉLO Samedi 2 mai, 13h30 SALLE DES ASSOCIATIONS Somme

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T13:30:00+02:00 – 2026-05-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-02T13:30:00+02:00 – 2026-05-02T18:00:00+02:00

Retrouvez tous les détails ici : https://veloenfrance.fr/randonnee/125895

SALLE DES ASSOCIATIONS 14 RUE JULES LARDIERE FOUILLOY 80800 Somme Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « estiennejacky@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://ccvs.fouilloy80.free.fr »}] [{« link »: « https://veloenfrance.fr/randonnee/125895 »}]

Organisation : CYCLO CLUB VAL DE SOMME Mai à vélo