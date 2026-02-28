Mai à Vélo – SETRAM, Piste de sécurité routière d’Arnage, Arnage
Mai à Vélo – SETRAM, Piste de sécurité routière d’Arnage, Arnage lundi 18 mai 2026.
Mai à Vélo – SETRAM Lundi 18 mai, 13h30 Piste de sécurité routière d’Arnage Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-18T13:30:00+02:00 – 2026-05-18T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-18T13:30:00+02:00 – 2026-05-18T16:00:00+02:00
Au programme :
– Mise à disposition de vélos et draisiennes (adaptés au niveau de chacun)
– Explication des panneaux de signalisation et des règles de circulation
– Remise d’une pochette Setram avec des informations sur les services de mobilité
– Jeu concours avec une location de vélo offerte
Piste de sécurité routière d’Arnage Allée du Bord de Sarthe Arnage 72230 Sarthe Pays de la Loire
Stage de remise en selle et essais des VAE
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