Mai à Vélo – SETRAM, Piste de sécurité routière d’Arnage, Arnage

Mai à Vélo – SETRAM Lundi 18 mai, 13h30 Piste de sécurité routière d’Arnage Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-18T13:30:00+02:00 – 2026-05-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-18T13:30:00+02:00 – 2026-05-18T16:00:00+02:00

Au programme :

– Mise à disposition de vélos et draisiennes (adaptés au niveau de chacun)

– Explication des panneaux de signalisation et des règles de circulation

– Remise d’une pochette Setram avec des informations sur les services de mobilité

– Jeu concours avec une location de vélo offerte

Piste de sécurité routière d’Arnage Allée du Bord de Sarthe Arnage 72230 Sarthe Pays de la Loire

Stage de remise en selle et essais des VAE