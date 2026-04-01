Mai à Vélo Vente de vélos Reyclcerie O’drigail Azay-le-Brûlé

Azay-le-Brûlé

Mai à Vélo Vente de vélos

Reyclcerie O’drigail 72 La Pièce du Chêne Azay-le-Brûlé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Envie d’adopter le vélo au quotidien ? Venez choisir le votre à l’occasion d’une vente de vélos d’occasions récupérés, à prix doux !

Rendez-vous dans votre ressourcerie O’Drigail .

Reyclcerie O’drigail 72 La Pièce du Chêne Azay-le-Brûlé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 37 10

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English : Mai à Vélo Vente de vélos

L’événement Mai à Vélo Vente de vélos Azay-le-Brûlé a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Haut Val De Sèvre