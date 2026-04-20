Hendaye

Mai du Théâtre Héroïne, une épopée au cœur d’un tribunal

Fronton Gaztelu Zahar Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Un tribunal à ciel ouvert au cœur de la ville, une audience en temps réel.

Des spectateurs invités à suivre quatre heures d’affaires, comme pour de vrai comparutions immédiates, audiences correctionnelles, affaires familiales, réunies en un jour et un lieu.

Pour y plonger, dix comédiens, musiciens, plasticiens, danseurs incarnent tour à tour juges, prévenus, avocats, badauds ou policiers.

Et dans le tumulte des vies qui pulsent et qui explosent, le public s’accroche à la voix de la narratrice déployant son carnet de bord, entre doutes et découvertes. .

Fronton Gaztelu Zahar Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49

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English : Mai du Théâtre Héroïne, une épopée au cœur d’un tribunal

L’événement Mai du Théâtre Héroïne, une épopée au cœur d’un tribunal Hendaye a été mis à jour le 2026-04-17 par Hendaye Tourisme & Commerce