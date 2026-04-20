Mai du Théâtre Héroïne, une épopée au cœur d’un tribunal Hendaye
Mai du Théâtre Héroïne, une épopée au cœur d’un tribunal Hendaye vendredi 22 mai 2026.
Hendaye
Mai du Théâtre Héroïne, une épopée au cœur d’un tribunal
Fronton Gaztelu Zahar Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:30:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Un tribunal à ciel ouvert au cœur de la ville, une audience en temps réel.
Des spectateurs invités à suivre quatre heures d’affaires, comme pour de vrai comparutions immédiates, audiences correctionnelles, affaires familiales, réunies en un jour et un lieu.
Pour y plonger, dix comédiens, musiciens, plasticiens, danseurs incarnent tour à tour juges, prévenus, avocats, badauds ou policiers.
Et dans le tumulte des vies qui pulsent et qui explosent, le public s’accroche à la voix de la narratrice déployant son carnet de bord, entre doutes et découvertes. .
Fronton Gaztelu Zahar Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49
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English : Mai du Théâtre Héroïne, une épopée au cœur d’un tribunal
L’événement Mai du Théâtre Héroïne, une épopée au cœur d’un tribunal Hendaye a été mis à jour le 2026-04-17 par Hendaye Tourisme & Commerce
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