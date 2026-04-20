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Mai du Théâtre Héroïne, une épopée au cœur d’un tribunal Hendaye

Mai du Théâtre Héroïne, une épopée au cœur d’un tribunal Hendaye

Mai du Théâtre Héroïne, une épopée au cœur d’un tribunal Hendaye vendredi 22 mai 2026.

Adresse : Fronton Gaztelu Zahar

Ville : 64700 Hendaye

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Hendaye

Mai du Théâtre Héroïne, une épopée au cœur d’un tribunal

Fronton Gaztelu Zahar Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:30:00
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-22

Un tribunal à ciel ouvert au cœur de la ville, une audience en temps réel.

Des spectateurs invités à suivre quatre heures d’affaires, comme pour de vrai comparutions immédiates, audiences correctionnelles, affaires familiales, réunies en un jour et un lieu.

Pour y plonger, dix comédiens, musiciens, plasticiens, danseurs incarnent tour à tour juges, prévenus, avocats, badauds ou policiers.
Et dans le tumulte des vies qui pulsent et qui explosent, le public s’accroche à la voix de la narratrice déployant son carnet de bord, entre doutes et découvertes.   .

Fronton Gaztelu Zahar Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49 

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English : Mai du Théâtre Héroïne, une épopée au cœur d’un tribunal

L’événement Mai du Théâtre Héroïne, une épopée au cœur d’un tribunal Hendaye a été mis à jour le 2026-04-17 par Hendaye Tourisme & Commerce

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