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Mai du Théâtre Lurruna Autour du fronton Gaztelu Zahar Hendaye

Mai du Théâtre Lurruna Autour du fronton Gaztelu Zahar Hendaye

Mai du Théâtre Lurruna Autour du fronton Gaztelu Zahar Hendaye samedi 23 mai 2026.

Lieu : Autour du fronton Gaztelu Zahar

Adresse : Accueil du festival

Ville : 64700 Hendaye

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Hendaye

Mai du Théâtre Lurruna

Autour du fronton Gaztelu Zahar Accueil du festival Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:00:00
fin : 2026-05-23 10:10:00

Date(s) :
2026-05-23

Ça commence par une conversation avec une personne absente. Nous scrutons le paysage.

Il s’agit de plonger dans l’intimité d’une rencontre entre des individus. Sommes-nous réellement présents à l’endroit où nous nous trouvons ?

Cette rencontre s’installe dans un entre-deux entre le sol et les contrails, ces traînées laissées par les avions dans le ciel ; entre le toi et le nous. Tolstoï évoque le point de vue d’un cheval sur le monde qui l’entoure .
Et nous, explorons le point de vue d’un square sur le monde qui s’y déploie et s’y dissipe.   .

Autour du fronton Gaztelu Zahar Accueil du festival Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49 

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English : Mai du Théâtre Lurruna

L’événement Mai du Théâtre Lurruna Hendaye a été mis à jour le 2026-04-17 par Hendaye Tourisme & Commerce

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