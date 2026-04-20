Mai du Théâtre Lurruna Autour du fronton Gaztelu Zahar Hendaye

Hendaye

Mai du Théâtre Lurruna

Autour du fronton Gaztelu Zahar Accueil du festival Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:00:00

fin : 2026-05-23 10:10:00

Date(s) :

2026-05-23

Ça commence par une conversation avec une personne absente. Nous scrutons le paysage.

Il s’agit de plonger dans l’intimité d’une rencontre entre des individus. Sommes-nous réellement présents à l’endroit où nous nous trouvons ?

Cette rencontre s’installe dans un entre-deux entre le sol et les contrails, ces traînées laissées par les avions dans le ciel ; entre le toi et le nous. Tolstoï évoque le point de vue d’un cheval sur le monde qui l’entoure .

Et nous, explorons le point de vue d’un square sur le monde qui s’y déploie et s’y dissipe. .

Autour du fronton Gaztelu Zahar Accueil du festival Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49

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English : Mai du Théâtre Lurruna

L’événement Mai du Théâtre Lurruna Hendaye a été mis à jour le 2026-04-17 par Hendaye Tourisme & Commerce