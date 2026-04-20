Mai du Théâtre Lurruna Autour du fronton Gaztelu Zahar Hendaye
Mai du Théâtre Lurruna Autour du fronton Gaztelu Zahar Hendaye samedi 23 mai 2026.
Hendaye
Mai du Théâtre Lurruna
Autour du fronton Gaztelu Zahar Accueil du festival Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:00:00
fin : 2026-05-23 10:10:00
Date(s) :
2026-05-23
Ça commence par une conversation avec une personne absente. Nous scrutons le paysage.
Il s’agit de plonger dans l’intimité d’une rencontre entre des individus. Sommes-nous réellement présents à l’endroit où nous nous trouvons ?
Cette rencontre s’installe dans un entre-deux entre le sol et les contrails, ces traînées laissées par les avions dans le ciel ; entre le toi et le nous. Tolstoï évoque le point de vue d’un cheval sur le monde qui l’entoure .
Et nous, explorons le point de vue d’un square sur le monde qui s’y déploie et s’y dissipe. .
Autour du fronton Gaztelu Zahar Accueil du festival Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Mai du Théâtre Lurruna
L’événement Mai du Théâtre Lurruna Hendaye a été mis à jour le 2026-04-17 par Hendaye Tourisme & Commerce
À voir aussi à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques)
- Semaines des Enfants Mini Olympiades Rond-Point du Palmier Hendaye 20 avril 2026
- Exposition Partition à 6 mains Centre Social Denentzat Hendaye 20 avril 2026
- Semaines des Enfants Mini-golf Mini-Golf Hendaye 21 avril 2026
- Visite d’Hendaye Centre ville Place de la République Hendaye 21 avril 2026
- Rendez-Vous du Palmier Rond-point du Palmier Hendaye 21 avril 2026