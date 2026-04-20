Hendaye

Mai du Théâtre Mizu

Port de Caneta Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:15:00

fin : 2026-05-23 15:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Mizu , eau en japonais (水), réunit les univers de l’artiste de cirque et chorégraphe Satchie Noro et de la marionnettiste et metteuse en scène Élise Vigneron.

C’est une pièce de paysage sur l’eau, un récit de suspension, de métamorphose, d’éphémère et de miroirs.

Dans Mizu , sur ce fil entre apparition et disparition, Satchie et Élise souhaitent célébrer l’impermanence, la fragilité de l’existence comme une ode à la vie, la fusion avec cet élément qui compose notre corps l’eau et le passage de la forme à la matière. .

Port de Caneta Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49

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English : Mai du Théâtre Mizu

L’événement Mai du Théâtre Mizu Hendaye a été mis à jour le 2026-04-17 par Hendaye Tourisme & Commerce