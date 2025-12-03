Mai Musical de Meursault Benjamin Alard, orgue  Le clavier bien tempéré, premier cahier  , Jean Sébastien Bach Église Saint-Nicolas Meursault

Mai Musical de Meursault Benjamin Alard, orgue Le clavier bien tempéré, premier cahier , Jean Sébastien Bach

Église Saint-Nicolas Place de l’Hôtel de Ville Meursault Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 20:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Le Clavier bien tempéré est un recueil compilé par Jean-Sébastien Bach en 1722. Il regroupe dans ce premier cahier (le deuxième viendra 22 ans plus tard) 24 Préludes & Fugues composés dans les 12 tonalités majeures et mineures. Chaque tonalité impose une couleur et un caractère dont le musicien doit s’imprégner et transmettre à ses auditeurs. Ces œuvres sont plus communément jouées au clavecin, au piano ou encore au clavicorde. L’un des premiers à en avoir donné une intégrale à l’orgue fut Louis Thiry, le maître de Benjamin Alard, qui souhaite ici lui rendre hommage avec cette sélection de 14 numéros (BACH soit, B = 2, A = 1, C = 3 + H = 8 = 14) particulièrement adaptés à l’orgue, qui permettent plusieurs effets musicaux, notamment certaines nuances et arrangements de registrations qui surprendront peut-être les auditeurs…

L’univers de Benjamin Alard est celui de la musique de Jean-Sébastien Bach et c’est pour cette connivence musicale que le jury du Concours international de clavecin de Bruges lui décerne son premier prix en 2004.

Très jeune attiré par les mystères de l’orgue, ses premiers professeurs sont François Ménissier et Louis Thiry aux conservatoires de Dieppe puis de Rouen. C’est grâce à Elisabeth Joyé, avec laquelle il étudie à Paris, qu’il découvre le répertoire pour clavecin. En 2003, il intègre la Schola Cantorum de Bâle pour travailler avec Jörg-Andreas Bötticher, Jean-Claude Zehnder et Andrea Marcon.

Titulaire de l’orgue Bernard Aubertin de l’église Saint-Louis-en l’Île à Paris depuis 2005, Benjamin Alard y donne régulièrement des récitals organisés autour de la musique de Bach.

Tant au clavecin qu’à l’orgue, il partage son temps entre les récitals et la musique de chambre (à deux clavecins avec Élisabeth Joyé, en sonate avec le flûtiste Emmanuel Pahud) et il est chaque saison l’invité des principaux centres de musique ancienne de par le monde, en Europe, au Japon ou aux États-Unis.

Il a commencé à enregistrer en 2017, chez Hamonia mundi, l’intégrale de l’œuvre pour claviers seuls de Jean-Sébastien Bach. Ce travail, d’une importance peu commune, se déroulera sur plus de dix ans. Dix volumes, sur un total de 17, sont désormais disponibles. La publication de l’enregistrement du 1er Livre du Clavier bien tempéré à l’occasion du 300e anniversaire de l’ouvrage (Mars 2022) a été choisi comme enregistrement du mois par la revue anglaise Gramophone et a reçu un Diapason d’or-Arte décerné par le magazine Diapason. .

Église Saint-Nicolas Place de l’Hôtel de Ville Meursault 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 21 25 90 lesamis@musique-meursault.fr

English : Mai Musical de Meursault Benjamin Alard, orgue Le clavier bien tempéré, premier cahier , Jean Sébastien Bach

L’événement Mai Musical de Meursault Benjamin Alard, orgue Le clavier bien tempéré, premier cahier , Jean Sébastien Bach Meursault a été mis à jour le 2025-12-03 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)