Mai musical de Meursault Concert Trio con trombe Musique festive pour orgue et trompettes Église Saint-Nicolas Meursault

Mai musical de Meursault Concert Trio con trombe Musique festive pour orgue et trompettes

Église Saint-Nicolas 1 Place de l’Hôtel de Ville Meursault Côte-d’Or

La trompette et l’orgue constituent une combinaison musicale de rêve dans la musique sacrée et les salles de concert, et ce bien avant l’apogée de Maurice André. Cette tradition remonte au début de l’époque baroque, lorsque de nombreux musiciens d’église et de cour associaient la trompette à l’instrument royal, l’orgue. Lors d’occasions particulièrement solennelles et de fêtes, plusieurs cuivres étaient souvent utilisés pour ravir les auditeurs avec le son éclatant de leurs instruments. La tradition voulait également que les joueurs de cuivres soient eux-mêmes les compositeurs des morceaux qu’ils interprétaient, comme Altenburg, Pezelius et d’autres contemporains.

À Meursault également, cette combinaison particulière résonnera avec une musique festive. Aujourd’hui, les innovations techniques des instruments modernes sont utilisées pour interpréter à nouveau la musique baroque sous une forme virtuose, dans l’interaction entre les deux trompettes et l’orgue Mutin Cavaillé-Coll récemment restauré. Vous pourrez également découvrir des œuvres originales pour deux cors aigus, redécouvertes il y a seulement quelques années et qui ne peuvent être interprétées de manière adéquate qu’avec des instruments modernes. Pendant longtemps, l’art de jouer de la clarinette et les parties de cor extrêmement aiguës étaient complètement passé de mode et avait disparu des programmes de concert, jusqu’à ce que Maurice André et Ludwig Güttler apparaissent comme musiciens, mais aussi comme musicologues-chercheurs.

Les morceaux pour orgue solo de la soirée sont tous des œuvres d’un excentrique français de la fin du siècle Erik Satie. La Messe des pauvres pour orgue et chœur de Satie a été composée vers 1895, pendant sa période mystique. Satie a composé cette messe pour les cérémonies de sa propre secte, l’Église métropolitaine d’art de Jésus Conducteur, fondée en 1893. Il en est resté le seul membre toute sa vie. Outre la version pour orgue de cette messe libre, nous entendrons des œuvres pour piano bien connues du compositeur dans des arrangements pour orgue.

Michaela Hartmann-Trummer a été pendant plusieurs années musicienne d’orchestre au sein de l’Orchestre symphonique de la radio de Stuttgart et de l’Orchestre philharmonique de Stuttgart, où elle s’est produite sous la direction de chefs d’orchestre et compositeurs de renom tels que Boulez, Eichhorn, Eschenbach, Holliger, B. Kontarsky, Norrington, Sinopoli et M. Viotti. Elle se produit comme organiste de concert ou partenaire de musique de chambre.

Klaus-Ulrich Dann est un spécialiste très demandé de la trompette aiguë Il se produit régulièrement en concert, notamment à l’international, avec le Bach-Collegium Stuttgart, l’Ulmer Collegium Instrumentale, les orchestres de chambre de Stuttgart et de Cologne.

Hubertus von Stackelberg se produit en tant que soliste et est un invité et membre très apprécié de divers orchestres et ensembles, notamment les théâtres municipaux de Heilbronn et Pforzheim, le Bach-Collegium Stuttgart, le Collegium Instrumentale, des productions musicales et l’Ensemble Modern. Il joue également régulièrement avec ses ensembles Trio con voce festiva, Trio con giusto et Duo Trompitarre. Il est l’initiateur du célèbre Ludwigsburger BlechbläserQuintett, dans lequel il forme depuis 1984 le registre des trompettes avec Klaus Dann. .

Église Saint-Nicolas 1 Place de l’Hôtel de Ville Meursault 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 21 25 90 lesamis@musique-meursault.fr

