Mai musical de Meursault

Meursault Meursault Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02 2026-05-09 2026-05-16 2026-05-24 2026-05-30

Avec la troisième édition du Mai Musical de Meursault, nous sommes heureux de vous donner rendez-vous pour un concert chaque week-end du joli mois de mai. Sortez de chez vous et profitez du printemps en musique dans notre beau village de Meursault et dans les villages environnants, cette année à Saint-Romain, Monthelie et Auxe-Duresses. Venez à la rencontre de ceux qui aiment et font vivre la musique, des musiciens d’horizons très différents, et aussi des bénévoles de notre association.

(Re-)découvrez l’orgue Mutin-Cavaillé-Coll de l’église Saint-Nicolas de Meursault récemment restauré, des instruments d’époque. A l’honneur cette année le cor du postillon (2 mai), le cantique des cantiques dans l’histoire de la musique (9 mai), un récital d’orgue (16 mai), un torunoi musical des cinq nations (24 mai) et un concert orgue et trompettes (30 mai).

Vous pourrez y entendre

* Le samedi 2 mai à 20h00, Saint-Romain, église Saint Romain, l’ensemble Artifices, en résidence dans les Maranges, avec Alice Julien-Laferrière,

* Le samedi 9 mai à 20h00, Monthelie, église Saint-Germain-d’Auxerre,

* Le samedi 16 mai à 20h00, Meursault, église Saint-Nicolas,

* Le dimanche 24 mai à 18h00, Auxey-Duresses, église Saint-Martin,

* Le samedi 30 mai à 20h00, Meursault, église Saint-Nicolas,

Insolite, original et décontracté, le Mai Musical de Meursault fête le retour de la belle saison et vous donnera un avant-goût du grand événement musical du village, le Festival de Bach à Bacchus, qui fêtera ses 40 ans d’existence. Il se déroule cette année du 4 au 12 juillet. .

Meursault Meursault 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 21 25 90 lesamis@musique-meursault.fr

English : Mai musical de Meursault

L’événement Mai musical de Meursault Meursault a été mis à jour le 2025-12-03 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)