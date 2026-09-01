Maillard Thierry Piano – Belmondo Stéphane, bugle, Trompette Église Saint-Merry Paris

Informations pratiques

Thierry Maillard

Thierry Maillard est un aventurier de la musique que Michel Petrucciani n’avait pas manqué de repérer très tôt. Pianiste, compositeur, arrangeur, c’est à 8 ans qu’il commence la musique. À 14 ans, il entre à l’École Normale de Musique de Paris, en classe d’harmonie, contrepoint, de piano et d’accordéon, et obtient son diplôme d’enseignement à 17 ans. Compositeur et orchestrateur acharné, il a ainsi enregistré 28 albums en tant que leader. De formation classique, il découvrira rapidement le jazz et sa liberté d’expression à la fin de ses

études. Dès lors, il dévoilera un nouveau genre musical empreint de son vécu, de ses

rencontres, où se mêlent harmonieusement écriture classique, jazz et mu-

siques du monde.

« J’ai écrit ce double album No More She Is (sortie le 22 mai 2026), en hommage à ma fille June disparue il y a un an, elle allait avoir 6 mois. Il est destiné aux personnes qui ont connu la même douleur de perdre un enfant, et je souhaite le partager avec elles. «



Thierry Maillard

Le samedi 19 septembre 2026

de 20h30 à 22h00

gratuit

Entrée libre avec participation aux frais, merci de prévoir le passage de la quête.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T23:30:00+02:00

fin : 2026-09-20T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T20:30:00+02:00_2026-09-19T22:00:00+02:00

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

https://www.paroissesaintmerry.fr/post/samedi-19-septembre-2026-maillard-thierry-piano-belmondo-st%C3%A9phane-bugle-trompette +33142719393 concerts@saintmerry.org https://www.facebook.com/events/2184488448786317?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://www.facebook.com/events/2184488448786317?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D



Afficher la carte du lieu Église Saint-Merry et trouvez le meilleur itinéraire

