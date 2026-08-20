Informations pratiques

MAINTENANT FESTIVAL Départ du Parvis du Vieux Saint-Étienne (14 rue d’Échange) Rennes Dimanche 4 octobre, 10h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Maintenant est un événement d’arts, de musiques et de nouvelles technologies. Il alterne chaque année entre un festival à Rennes et une saison à travers toute la Bretagne.

Maintenant de retour à Rennes pour sa 25ème édition !

Fidèle à son nom, Maintenant invite chacun et chacune à faire l’expérience d’un présent, entre arts, musiques et technologies. 10 jours pour se retrouver, s’étonner, vibrer ensemble lors de concerts, performances, installations artistiques et rencontres à Rennes.

Avec la même curiosité qu’à ses débuts, Maintenant questionne notre époque et célèbre tout ce qui échappe aux catégories, convaincu que c’est aux marges et aux lisières que naît l’inattendu. Les Now Bodies, créatures intrigantes de Rafaela Mascaro qui incarnent cette édition, donnent le ton : l’envie d’une résistance aussi joyeuse et colorée que bizarre, hybride et inclassable.

Pour cette édition, le festival vous invite à emprunter des chemins de traverse et à détourner votre regard des horizons déjà tracés : explorez l’optimisme du solarpunk, cherchez les arcs-en-ciel avant la pluie, ressentez la magie de l’invisible et faites de la danse un manifeste de liberté.

Du 1er au 11 octobre, découvrez le parcours d’expositions entre le Théâtre du Vieux Saint-Étienne et les Ateliers du Vent, assistez à des formats hors du commun, dansez au rythme de la scène électronique locale et internationale à la Salle de Cité et expérimentez les technologies à travers des workshops et un temps d’après-midi dédié aux plus jeunes comme aux plus grandes et aux plus grands !

En famille ou entre amies, amis, venez avec votre bande ou rencontrez-la sur place !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-04T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-04T20:00:00.000+02:00

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02 99 59 55 57 communication@electroni-k.org https://www.maintenant-festival.fr/

Départ du Parvis du Vieux Saint-Étienne (14 rue d’Échange) 14 Rue d’Échange, Rennes, France Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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