Maïs et Meule, Mas de Proumilhou, Beauregard

Maïs et Meule Dimanche 28 juin, 10h00 Mas de Proumilhou Lot

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

L’association PAMTRA (Passion Mécanique et Travaux d’Antan) vous invite à une journée conviviale et patrimoniale le 28 juin au moulin fermier du Mas de Proumilhou, près de la bastide de Beauregard. Plongez au cœur des savoir‑faire d’autrefois : assistez au dépouillage et à l’égrenage du maïs, puis découvrez la mouture traditionnelle à la meule de pierre pour la fabrication de farine à l’ancienne. Au programme : démonstrations techniques animées par des passionnés, explications sur les outils et procédés agricoles d’antan, visite du moulin et observation des mécanismes en fonctionnement. Moments pédagogiques pour petits et grands idéal pour les curieux d’histoire rurale. Vous pourrez échanger avec les bénévoles de PAMTRA, poser vos questions et repartir avec des anecdotes sur les gestes traditionnels de transformation des céréales. Venez nombreux célébrer les techniques et saveurs d’autrefois !

Mas de Proumilhou 313 Chemin de Promilhou 46260 BEAUREGARD Beauregard 46260 Lot Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0612594168 »}]

PAMTRA vous invite le 28 juin au moulin fermier du Mas de Proumilhou : dépouillage et égrenage du maïs, mouture à la meule, savoir faire rural, visite des mécanismes. Maïs