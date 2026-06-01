Mardi 2 juin, 18h30 Maison des ESSEC Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T18:30:00+02:00 – 2026-06-02T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-02T18:30:00+02:00 – 2026-06-02T22:00:00+02:00

Maison des ESSEC 11 avenue de Friedland, 75008, PARIS Paris 75008 Paris 8e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.essecalumni.com/fr/event/from-content-to-knowledge-how-ai-powered-knowledge-maps-are-transforming-digital-learning/2026/05/11/8333 »}] https://www.essecalumni.com/fr/event/from-content-to-knowledge-how-ai-powered-knowledge-maps-are-transforming-digital-learning/2026/05/11/8333

Club ESSEC Alumni Digital & Technology