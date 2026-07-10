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Maison des Jeux – Dervallières Parc et Bassin Parc des Dervallières Nantes

mercredi 26 août 2026 · Parc des Dervallières · Nantes

Maison des Jeux – Dervallières Parc et Bassin Parc des Dervallières Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
17:00
Lieu
Parc des Dervallières
Adresse
rue Auguste Renoir
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-26 17:00 – 21:00
Gratuit : oui  Tout public 

Rendez-vous au parc et bassin des Dervallières pour une soirée ludique de fin d’été placée sous le signe du jeu, du partage et de la convivialité.Jeux d’adresse, jeux de construction et grands espaces de jeu attendent petits et grands pour des moments de découverte, de coopération et d’amusement en plein air. Une belle occasion de se retrouver en famille ou entre amis et de profiter d’une soirée estivale dans une ambiance chaleureuse.Plus d’informations ???? https://www.maisondesjeux-nantes.org

Parc des Dervallières Dervallières – Zola Nantes 44100
02 40 35 75 67 https://www.maisondesjeux-nantes.org


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