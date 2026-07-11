Maison des Jeux – Ile de Nantes Cours de la Prairie d’Amont Nantes
jeudi 27 août 2026 · Cours de la Prairie d’Amont · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-27 15:00 – 19:00
Gratuit : oui Tout public
Rendez-vous à la Prairie d’Amont, sur l’Île de Nantes, pour un après-midi ludique et sportif placé sous le signe du jeu, du partage et de la convivialité.Jeux de lancer, parcours de motricité, jeux symboliques et jeux de société attendent petits et grands pour des moments de découverte, de coopération et d’amusement en plein air. Une belle occasion de se retrouver en famille ou entre amis et de profiter d’un après-midi convivial dans une ambiance chaleureuse.Plus d’informations ???? https://www.maisondesjeux-nantes.org
Cours de la Prairie d’Amont Nantes 44200
02 40 35 75 67 https://www.maisondesjeux-nantes.org
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