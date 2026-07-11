Maison des Jeux – Ile de Nantes Cours de la Prairie d’Amont Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-27 15:00 – 19:00

Gratuit : oui Tout public

Rendez-vous à la Prairie d’Amont, sur l’Île de Nantes, pour un après-midi ludique et sportif placé sous le signe du jeu, du partage et de la convivialité.Jeux de lancer, parcours de motricité, jeux symboliques et jeux de société attendent petits et grands pour des moments de découverte, de coopération et d’amusement en plein air. Une belle occasion de se retrouver en famille ou entre amis et de profiter d’un après-midi convivial dans une ambiance chaleureuse.Plus d’informations ???? https://www.maisondesjeux-nantes.org

Cours de la Prairie d’Amont Nantes 44200

02 40 35 75 67 https://www.maisondesjeux-nantes.org



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