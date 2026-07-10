Maison des Jeux – Place de la petite Hollande Place Petite Hollande / Ile Gloriette Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-22 15:00 – 18:30

Gratuit : oui Tout public

Rendez-vous place de la Petite-Hollande pour un après-midi festif placé sous le signe du jeu, du partage et de la convivialité.Jeux d’adresse, jeux de construction et grands espaces ludiques attendent petits et grands pour des moments de découverte, de coopération et d’amusement en plein air. Une belle occasion de se retrouver en famille ou entre amis et de profiter d’un moment de détente et d’amusement en plein air.Plus d’informations ???? https://www.maisondesjeux-nantes.org

Place Petite Hollande / Ile Gloriette Nantes 44007

02 40 35 75 67 https://www.maisondesjeux-nantes.org



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