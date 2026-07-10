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Maison des Jeux – Place de la petite Hollande Place Petite Hollande / Ile Gloriette Nantes

mercredi 22 juillet 2026 · Place Petite Hollande / Ile Gloriette · Nantes

Maison des Jeux – Place de la petite Hollande Place Petite Hollande / Ile Gloriette Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
15:00
Lieu
Place Petite Hollande / Ile Gloriette
Adresse
Place de la Petite Hollande, Nantes
Ville
44007 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-22 15:00 – 18:30
Gratuit : oui  Tout public 

Rendez-vous place de la Petite-Hollande pour un après-midi festif placé sous le signe du jeu, du partage et de la convivialité.Jeux d’adresse, jeux de construction et grands espaces ludiques attendent petits et grands pour des moments de découverte, de coopération et d’amusement en plein air. Une belle occasion de se retrouver en famille ou entre amis et de profiter d’un moment de détente et d’amusement en plein air.Plus d’informations ???? https://www.maisondesjeux-nantes.org

Place Petite Hollande / Ile Gloriette Nantes 44007
02 40 35 75 67 https://www.maisondesjeux-nantes.org


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