Maison Fleuriel Journée de la biodiversité

8 rue Alain Fournier Épineuil-le-Fleuriel Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Rendez vous découverte à la Maison Fleuriel

Venez célébrer la richesse de notre nature lors de la Journée de la Biodiversité ! Entre ateliers, animations et balades, découvrez la faune et la flore qui nous entourent, apprenez à mieux les protéger et partagez un moment convivial en famille ou entre amis. Une journée ludique et éducative pour petits et grands, pour éveiller la curiosité et sensibiliser à la préservation de notre planète. .

8 rue Alain Fournier Épineuil-le-Fleuriel 18360 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 63 02 18

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English :

Discovery Rendezvous at Maison Fleuriel

L’événement Maison Fleuriel Journée de la biodiversité Épineuil-le-Fleuriel a été mis à jour le 2026-03-24 par OT CHATEAUMEILLANT