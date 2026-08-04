MAÎTRES AMÉRICAINS Place du Capitole Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

MAÎTRES AMÉRICAINS

Place du Capitole OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 7.5 – 7.5 – 71 EUR

7.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 20:00:00

fin : 2026-10-18 21:30:00

Date(s) :

2026-10-17 2026-10-20

George Balanchine est l’un des plus célèbres et des plus créatifs chorégraphes du XXe siècle. De son véritable nom Géorgi Balantchivadzé, ce Géorgien, longtemps danseur et chorégraphe aux Ballets russes de Diaghilev, s’installe aux États-Unis en 1934.

Dans ce pays encore vierge de toute tradition chorégraphique, le mécène Lincoln Kirstein lui donne l’occasion de régénérer la danse classique qui, dans la vieille Europe, s’empêtre dans un héritage séculaire. Leur association donnera lieu à la création de l’une des plus prestigieuses compagnies de danse au monde, le New York City Ballet.

Abandon de la narration dramatique, priorité accordée à l’élément dansé, suppression des décors envahissants et des costumes encombrants au profit d’éclairages soignés et de vêtements dépouillés qui exaltent les lignes, distorsion du vocabulaire classique apports déterminants de Balanchine à l’art chorégraphique du XXe siècle.

C’est sûrement dans ces Quatre Tempéraments, créés sur une partition spécialement commandée au grand compositeur allemand Paul Hindemith, que l’esthétique néoclassique de Balanchine est la plus achevée. Au gré des tempéraments constitués par le mélancolique, le sanguin, le flegmatique et le colérique, sans aucun décor et en tenues de travail, les danseurs donnent à voir la musique et à écouter la danse , selon le principe cher à Mister B.

Danseur Principal du NYCB pendant de nombreuses années, Peter Martins en devient le directeur en 1990. En digne élève et disciple de Balanchine, avec Fearful Symmetries, il s’est tout particulièrement attaché à rendre visible la redoutable et complexe partition du minimaliste John Adams. La réussite est magistrale ! Dans des camaïeux de rouge, c’est bien à d’ effrayantes symétries que nous assistons, à des symétries à rendre fou. Composé d’une succession trépidante d’ensembles, de pas de deux, de soli, le ballet fait alterner des passages d’une rapidité fulgurante, qui mettent en valeur la virtuosité technique et la musicalité des danseurs, et des moments de répit qui nous dévoilent la beauté des corps et des figures.

Ces deux fascinantes partitions seront interprétées par l’Orchestre national du Capitole dirigé par le chef allemand Michael Balke. 7.5 .

Place du Capitole OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

George Balanchine is one of the most famous and creative choreographers of the 20th century. Born Georgi Balantchivadze, this Georgian—who spent many years as a dancer and choreographer with Diaghilev’s Ballets Russes—moved to the United States in 1934.

L’événement MAÎTRES AMÉRICAINS Toulouse a été mis à jour le 2026-07-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE