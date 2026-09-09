Maîtriser durablement les charges, La Maison de l’Habitat Durable, Lille

Informations pratiques

Maîtriser durablement les charges Jeudi 10 septembre, 17h30 La Maison de l’Habitat Durable Nord

Gratuit, Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-10T17:30:00+02:00 – 2026-09-10T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-10T17:30:00+02:00 – 2026-09-10T19:30:00+02:00

Maîtriser durablement les charges

Comprendre les dépenses, anticiper les hausses, analyser les contrats, suivre le budget… Cet atelier donne les clés pour maîtriser durablement les charges. Venez venir avec vos propres documents : nous les analyserons ensemble !

Jeudi 10 septembre 2026 – 17h30-19h30

Atelier

Lieu : MHD, 7 bis rue Racine, Lille

Inscription : sans inscription

Animé par l’ADACC et Urbanis

La Maison de l’Habitat Durable 7 bis rue Racine 59000 Lille Lille 59900 Wazemmes Nord Hauts-de-France 03 59 00 03 59 http://www.maisonhabitatdurable.lillemetropole.fr https://www.maisonhabitatdurable-lillemetropole.fr/news/le-reseau-amelio-mobilise-pour-vous-conseiller;https://www.facebook.com/Amelio.habitat/;https://twitter.com/amelio_habitat;http://linkedin.com/company/amelio-habitat [{« type »: « phone », « value »: « 03 59 00 03 59 »}, {« type »: « email », « value »: « maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr »}] La Maison de l’Habitat Durable est ouverte à tous les habitants de la Métropole Européenne de Lille.

C’est le lieu unique et public pour vous aider à rénover votre logement : ateliers et réunions gratuites, conseils et accompagnements personnalisés…

C’est un lieu où chacun trouvera toutes les informations utiles et toutes les aides pour construire, rénover ou mieux habiter son logement.

Cet espace est dédié à tous les aspects de l’habitat durable : la performance énergétique, le confort, le cadre de vie, la santé, l’environnement, le climat, la solidarité, la participation des habitants, la lutte contre la précarité énergétique, etc.

C’est aussi un lieu d’excellence pour promouvoir la qualité architecturale, l’habitat écologique, et soutenir les filières professionnelles de l’éco-construction.

HORAIRES D’OUVERTURE

– Mardi de 9h à 12h00 et de 14h à 18h

– Mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

– Samedi de 9h à 12h30 Ouvert au public

Atelier du réseau des syndics bénévoles